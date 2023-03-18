Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 6 выпуск часть 3 от 18 марта 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 6 | 18.03.2023 | Професіонали-4

Битва черных в программе Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 6 выпуск будет необычной. Во время этого конкурса кулинары не только определятся, кто из них сможет снять черный фартук и остаться на проекте, но и выразить свою благодарность зарубежным партнерам, которые помогают Украине на нашем пути к победе. Страны-партнеры поставляют Украине вооружение, технологии и гуманитарную помощь, и это очень ценно для каждого украинца.

В битве черных 6 выпуске Мастер Шеф Профессионалы кулинары будут готовить блюда, которые по цвету и форме должны напоминать флаги тех стран, которые им достанутся. И, конечно же, судьи будут оценивать не только внешний вид блюд, но и вкус. Кто покинет проект на этой неделе? Смотрите в программе Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 6 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 6 выпуск от 18.03.2023