Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Як ти
Як ти
Все проекты
ua
МастерШеф

Video: Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 6 выпуск часть 3 от 18 марта 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 6 выпуск часть 3 от 18.03.2023. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы-4 выпуск 6 - эфир от 18 марта 2023 на сайте СТБ
Смотрите также
Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 6 выпуск часть 3 от 18 марта 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 6. Часть 1 от 18.03.2023

 Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 6 выпуск часть 3 от 18 марта 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 6. Часть 2 от 18.03.2023

 Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 6 выпуск часть 3 от 18 марта 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 5. Часть 1 от 11.03.2023

 Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 6 выпуск часть 3 от 18 марта 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 5. Часть 2 от 11.03.2023

 Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 6 выпуск часть 3 от 18 марта 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 5. Часть 3 от 11.03.2023

 Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 6 выпуск часть 3 от 18 марта 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 4. Часть 1 от 04.03.2023
МастерШеф Професіонали-4 Выпуск 6 Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 6. Часть 3 от 18.03.2023
Выпуск 6 | 18.03.2023 | Професіонали-4

Битва черных в программе Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 6 выпуск будет необычной. Во время этого конкурса кулинары не только определятся, кто из них сможет снять черный фартук и остаться на проекте, но и выразить свою благодарность зарубежным партнерам, которые помогают Украине на нашем пути к победе. Страны-партнеры поставляют Украине вооружение, технологии и гуманитарную помощь, и это очень ценно для каждого украинца.

В битве черных 6 выпуске Мастер Шеф Профессионалы кулинары будут готовить блюда, которые по цвету и форме должны напоминать флаги тех стран, которые им достанутся. И, конечно же, судьи будут оценивать не только внешний вид блюд, но и вкус. Кто покинет проект на этой неделе? Смотрите в программе Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 6 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 6 выпуск от 18.03.2023

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить