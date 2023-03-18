Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 6 выпуск часть 2 от 18 марта 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 6 | 18.03.2023 | Професіонали-4

Во втором испытании Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 6 выпуск участникам нужно будет экономить электроенергию. Мы все уже привыкли к этому за долгую сложную зиму. Смотрите прямо сейчас, какие кулинарные шедевры в условиях экономии ресурсов придумали профессиональные повара.

Участникам нужно приготовить полноценный праздничный ужин из трех блюд, но по условиям конкурса у них будет всего лишь по 5 литров воды и 2 киловатта электроэнергии на команду. Это очень мало, но украинцы за время полномасштабной войны уже не раз показали свою находчивость. А чем удивят судей участники проекта? Смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 выпуск 6 онлайн и узнайте!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 6 выпуск от 18.03.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 6 выпуск часть 3 от 18.03.2023