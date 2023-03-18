Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Як ти
Як ти
Все проекты
ua
МастерШеф

Video: Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 6 выпуск часть 1 от 18 марта 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 6 выпуск часть 1 от 18.03.2023. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы-4 выпуск 6 - эфир от 18 марта 2023 на сайте СТБ
Смотрите также
Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 6 выпуск часть 1 от 18 марта 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 6. Часть 2 от 18.03.2023

 Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 6 выпуск часть 1 от 18 марта 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 6. Часть 3 от 18.03.2023

 Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 6 выпуск часть 1 от 18 марта 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 5. Часть 1 от 11.03.2023

 Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 6 выпуск часть 1 от 18 марта 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 5. Часть 2 от 11.03.2023

 Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 6 выпуск часть 1 от 18 марта 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 5. Часть 3 от 11.03.2023

 Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 6 выпуск часть 1 от 18 марта 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 4. Часть 1 от 04.03.2023
МастерШеф Професіонали-4 Выпуск 6 Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 6. Часть 1 от 18.03.2023
Выпуск 6 | 18.03.2023 | Професіонали-4

В первом испытании участники Мастер Шеф Профессоналы 4 сезон 6 выпуск объединятся в команды. В этом конкурсе особую роль сыграют капитаны, ведь именно от них зависит, какие блюда попадут на дегустацию к судьям.

Каждой команде достанутся карточки с заданиями, которые описывают какую-то ситуацию. Это могут быть как обычные, знакомые всем ассоциации, как «утро 1 января», так и более креативные задания. Например, у кого-то в карточке встретится цитата из стихотворения Тараса Шевченко, а у кого-то – мем с бабушкой из интернета. Участники должны придумать такие блюда, чтобы капитаны команд сразу поняли, что имелось в виду. Те блюда, которые капитанам удастся угадать, попробуют и судьи. Кому не удастся справиться с заданием на все 100%? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 6 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 6 выпуск от 18.03.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 6 выпуск часть 2 от 18.03.2023

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить