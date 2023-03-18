Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 6 выпуск часть 1 от 18 марта 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 6 | 18.03.2023 | Професіонали-4

В первом испытании участники Мастер Шеф Профессоналы 4 сезон 6 выпуск объединятся в команды. В этом конкурсе особую роль сыграют капитаны, ведь именно от них зависит, какие блюда попадут на дегустацию к судьям.

Каждой команде достанутся карточки с заданиями, которые описывают какую-то ситуацию. Это могут быть как обычные, знакомые всем ассоциации, как «утро 1 января», так и более креативные задания. Например, у кого-то в карточке встретится цитата из стихотворения Тараса Шевченко, а у кого-то – мем с бабушкой из интернета. Участники должны придумать такие блюда, чтобы капитаны команд сразу поняли, что имелось в виду. Те блюда, которые капитанам удастся угадать, попробуют и судьи. Кому не удастся справиться с заданием на все 100%? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 6 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 6 выпуск от 18.03.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 6 выпуск часть 2 от 18.03.2023