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Video: Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 7 випуск частина 2 від 25 березня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 7 випуск частина 2 від 25.03.2023. Новий випуск Майстер Шеф Професіонали-4 випуск 7 - ефір від 25 березня 2023 на сайті СТБ
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Випуск 7 | 25.03.2023 | Професіонали-4

У другому випробуванні Мастер Шеф Професіонали 4 випуск 7 учасників чекає індивідуальний конкурс та колесо удачі. Але цього разу конкурс буде не схожим на ті, які були в попередніх сезонах. Цього разу на барабані будуть лише смайлики!

Що таке висока кухня? Судді вважають, що це насамперед про емоції, які отримує людина від страви. Саме тому в 2 випуску Майстер Шеф учасники готуватимуть по емоджі, які їм випадуть на барабані. Як приготувати тріумф, радість чи вибух мозку? Завдання виявиться нелегким, і судді зможуть розпізнати далеко не всі емоції на тарілках. Чию страву відмовиться їсти Ольга Мартиновська? Дізнайтесь у проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 7 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 7 випуск від 25.03.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 7 випуск частина 3 від 25.03.2023

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