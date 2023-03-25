Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 7 выпуск часть 2 от 25 марта 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 7 | 25.03.2023 | Професіонали-4

Во втором испытании Мастер Шеф Профессионалы 4 выпуск 7 участников ждет индивидуальный конкурс и колесо фортуны. Но на этот раз конкурс будет не похож на те, которые были в предыдущих сезонах. На этот раз на барабане будут только смайлики!

Что такое высокая кухня? Судьи считают, что это в первую очередь об эмоциях, которые получает человек от блюда. Именно поэтому во 2 выпуске Мастер Шеф участники будут готовить по емоджи, которые им выпадут на барабане. Как приготовить триумф, радость или взрыв мозга? Задача окажется нелегкой, и судьи смогут распознать далеко не все эмоции на тарелках. Чье блюдо откажется есть Ольга Мартыновская? Узнайте в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 7 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 7 выпуск от 25.03.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 7 выпуск часть 3 от 25.03.2023