Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 7 выпуск часть 3 от 25 марта 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 7 | 25.03.2023 | Професіонали-4

Битва черных в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 7 выпуск будет горячей! Исход этого конкурса частично решит то, насколько разумно участники использовали свои ресурсы в предыдущем испытании, ведь готовить они будут из отходов. В предыдущем испытании все кулинары складывали отходы и отдельные зип-пакеты. На битве черных у них будут только базовые продукты и то, что осталось в этих пакетах. Чтобы участникам было чуть легче, судьи разрешили обмениваться продуктами с остальными кулинарами. Чей набор продуктов не позволит разгуляться? А кто сможет выкрутиться и все равно приготовит достойное блюдо? Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 7 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 7 выпуск от 25.03.2023