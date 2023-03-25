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Video: Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 7 выпуск часть 3 от 25 марта 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 7 выпуск часть 3 от 25.03.2023. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы-4 выпуск 7 - эфир от 25 марта 2023 на сайте СТБ
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Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 6. Часть 2 от 18.03.2023

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Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 6. Часть 3 от 18.03.2023

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Битва черных в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 7 выпуск будет горячей! Исход этого конкурса частично решит то, насколько разумно участники использовали свои ресурсы в предыдущем испытании, ведь готовить они будут из отходов. В предыдущем испытании все кулинары складывали отходы и отдельные зип-пакеты. На битве черных у них будут только базовые продукты и то, что осталось в этих пакетах. Чтобы участникам было чуть легче, судьи разрешили обмениваться продуктами с остальными кулинарами. Чей набор продуктов не позволит разгуляться? А кто сможет выкрутиться и все равно приготовит достойное блюдо? Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 7 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 7 выпуск от 25.03.2023

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