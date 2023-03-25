Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 7 випуск частина 3 від 25 березня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 7 | 25.03.2023 | Професіонали-4

Битва чорних у проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 7 випуск буде гарячою! Результат цього конкурсу частково вирішить те, наскільки розумно учасники використали свої ресурси в попередньому випробуванні, адже готуватимуть вони з відходів. У попередньому випробуванні всі кулінари складали відходи в окремі зип-пакети. На битві чорних у них будуть лише базові продукти та те, що залишилось у цих пакетах. Щоб учасникам було легше, судді дозволили обмінюватися продуктами з іншими кулінарами. Чий набір продуктів не дозволить розгулятися? А хто зможе викрутитись і все одно приготує гідну страву? Дивіться в проєкті Майстер Шеф Професіонали 4 сезон 7 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 7 випуск від 25.03.2023