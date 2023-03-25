Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Як ти
Як ти
Все проекты
ua
МастерШеф
Смотрите также
Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 7 выпуск от 25 марта 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 7. Часть 1 от 25.03.2023

 Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 7 выпуск от 25 марта 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 7. Часть 2 от 25.03.2023

 Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 7 выпуск от 25 марта 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 7. Часть 3 от 25.03.2023
МастерШеф Выпуск 7 Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 7 от 25.03.2023
Выпуск 7 | 25.03.2023 | Професіонали-4

Смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 7 выпуск на СТБ! В этом выпуске участники будут торговаться, готовить эмоции и создавать кулинарные шедевры из отходов.

В первом испытании 7 выпуска Мастер Шеф Профессионалы 4 участникам нужно будет думать стратегически, ведь у каждой команды будет только определенная группа ресурсов. Все остальное нужно будет обменивать у противников либо же вызывать их на кулинарную битву, чтобы выиграть нужный ресурс.

Второй конкурс будет индивидуальным. Участников ждет легендарное колесо фортуны, но на этот раз на нем будут не страны и не ингредиенты, как в прошлых сезонах, а… эмоджи! Как приготовить блюдо, когда твое задание выглядит, как смайлик? Смотрите в программе Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 7 выпуск от 25.03.2023.

 Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 6 выпуск от 18.03.2023

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить