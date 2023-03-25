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Video: Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 7 выпуск часть 1 от 25 марта 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 7 выпуск часть 1 от 25.03.2023. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы-4 выпуск 7 - эфир от 25 марта 2023 на сайте СТБ
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Когда кулинары в проекте Мастер Шеф Профессионаы 4 сезон 7 выпуск придут на кухню, они увидят большой стол по центру и картинки на поверхностях. Каждое из этих изображений обозначает один ресурс, которым владеет команда. Это могут быть овощи, мясо, девайсы и посуда. За все остальное участникам команд придется договариваться между собой.

Чтобы получить нужные ресурсы, капитаны команд будут садиться за стол переговоров. Просто так получить ничего нельзя – нужно либо выменять либо получить в кулинарной битве. Для того, чтобы победить в кулинарной дуэли, нужно приготовить амисбуш вкуснее, чем у команды противника. Кто окажется самым эффективным монополистом? Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 выпуск 7.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 7 выпуск от 25.03.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 7 выпуск часть 2 от 25.03.2023

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