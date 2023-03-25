Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 7 випуск частина 1 від 25 березня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 7 | 25.03.2023 | Професіонали-4

Коли кулінари в проєкті Мастер Шеф 4 сезон 7 випуск прийдуть на кухню, вони побачать великий стіл по центру і картинки на поверхнях. Кожне з цих зображень означає один ресурс, яким володіє команда. Це можуть бути овочі, м’ясо, девайси та посуд. За все інше учасникам команд доведеться домовлятися між собою.

Щоб отримати потрібні ресурси, капітани команд сідатиму за стіл переговорів. Просто так отримати нічого не можна – потрібно або виміняти, або отримати в кулінарній битві. Для того, щоб перемогти в кулінарній дуелі, потрібно приготувати амісбуш смачніше, ніж у команди супротивника. Хто виявиться найефективнішим монополистом? Дивіться в проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 випуск 7.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 7 випуск від 25.03.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 7 випуск частина 2 від 25.03.2023