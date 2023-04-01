Video: Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 8 випуск частина 1 від 01 квітня 2023 - дивитись онлайн на СТБ
У першому випробуванні Мастер Шеф Професіонали 4 випуск 8 учасників відразу побачать на поверхнях баранчики, а це зазвичай не обіцяє нічого хорошого. Наступний сюрприз – ділитися на команди вони будуть не самостійно, а з допомогою жеребкування.
Учасники кожної команди повинні приготувати три страви, ідентичні еталонним. Процес готування розділиться на чотири етапи. Кожен із учасників приготує свою заготівлю, а капітан повинен буде вирішити, які заготівлі достатньо хороші, щоб їх використати для кінцевого результату. За найневдалішу заготівлю капітан зобов'язаний виписати штрафний бал. А той учасник, який за конкурс назбирає найбільшу кількість штрафних балів, одягне чорний фартух незалежно від результатів вердиктів. Кому не пощастить? Дивіться в проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 8 випуск.
Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 8 випуск від 01.04.2023
Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 8 випуск частина 2 від 01.04.2023