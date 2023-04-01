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Video: Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 8 выпуск часть 1 от 01 апреля 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 8 выпуск часть 1 от 01.04.2023. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы-4 выпуск 8 - эфир от 01 апреля 2023 на сайте СТБ
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В первом испытании Мастер Шеф Профессионалы 4 выпуск 8 участники сразу же увидят на поверхностях баранчики, а это обычно не сулит ничего хорошего. Следующий сюрприз – делиться на команды они будут не самостоятельно, а с помощью жеребьевки.

Участники каждой команды должны приготовить три блюда, идентичные эталонному. Процесс готовки разделится на четыре этапа. Каждый из участников приготовит свою заготовку, а капитан должен будет решить, какие заготовки достаточно хороши, чтобы их использовать для конечного результата. За самую неудачную заготовку капитан обязан выписать штрафной балл. А тот участник, который за конкурс насобирает самое большое количество штрафных баллов, наденет черный фартук вне зависимости от результатов вердиктов. Кому не повезет? Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 8 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 8 выпуск от 01.04.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 8 выпуск часть 2 от 01.04.2023

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