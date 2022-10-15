Мастер Шеф Битва сезонов 9 выпуск часть 2 от 15 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 9 | 15.10.2022 | Битва сезонов

Второй конкурс в кулинарном шоу Мастер Шеф Битва сезонов 9 выпуск будет очень активным! Кухня преобразится и станет больше похожей на спортивную площадку, чем на привычную колыбель кулинарии. Даже судьи сменят свои образы и придут в спортивных костюмах.

В этом конкурсе, как в футбольном матче, будет два тайма. И точно так же, как во время игры, за нарушение правил можно получить красную карточку, так что участникам лучше соблюдать все условия конкурса! А они очень жесткие. Каждый повар отвечает только за один кулинарный процесс, и ему ни в коем случае нельзя делать что-то другое либо вставать за поверхность, отведенную для другого процесса.

Кто победит, а кто проштрафится? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 9 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 9 выпуск от 15.10.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 9 выпуск часть 3 от 15.10.2022