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Video: Мастер Шеф Битва сезонов 17 выпуск часть 1 от 17 декабря 2022 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 17 выпуск часть 1 от 17 декабря 2022. Новый выпуск Мастер Шеф Битва сезонов 17 (эфир от 17.12.2022) на сайте СТБ
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В первом испытании Мастер Шеф Битва сезонов 17 выпуск участники снова вернутся к классике. Уже не первый раз за сезон кулинарам нужно показывать, насколько хорошо они знают классические блюда и умеют ли давать старым вкусам новую жизнь.

В первом испытании участники Мастер Шеф Битва сезонов будут готовить классические блюда, но с необычными ингредиентами. Каждый участник получит возможность заменить один из продуктов для приготовления классического блюда на другой, и весь набор достанется тому из поваров, который последним не откажется от замены. Каким бы не был набор ингредиентов в итоге, последнему участнику в круге придется готовить, используя все продукты. Даже если это означает, что придется готовить борщ без свеклы, а лазанью – с ежевикой. Смотрите в проекте Мастер Шеф Битва сезонов 17 выпуск, какие интерпретации классических блюд получились у участников.

 Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 17 выпуск от 17.12.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 17 выпуск часть 2 от 17.12.2022

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