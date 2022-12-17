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Video: Мастер Шеф Битва сезонов 17 выпуск часть 3 от 17 декабря 2022 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 17 выпуск часть 3 от 17 декабря 2022. Новый выпуск Мастер Шеф Битва сезонов 17 (эфир от 17.12.2022) на сайте СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонов 17 выпуск часть 3 от 17 декабря 2022 — смотреть онлайн на СТБ
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 Мастер Шеф Битва сезонов 17 выпуск часть 3 от 17 декабря 2022 — смотреть онлайн на СТБ
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 Мастер Шеф Битва сезонов 17 выпуск часть 3 от 17 декабря 2022 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 16. Часть 3 от 10.12.2022

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Выпуск 17 | 17.12.2022 | Битва сезонов

Последняя битва черных проекта Мастер Шеф Битва сезонов 17 выпуск началась! В этом испытании решится, кто из участников попадет в финал. Кто покинет проект, совершив роковую ошибку? Узнайте прямо сейчас.

В битве черных Мастер Шеф Битва сезонов участники познакомятся с новой техникой приготовления блюд. Каждый из них получит один фрукт или овощ, такие как ананас, грейпфрут, сельдерей. По условиям конкурса, участникам нужно будет приготовить свое блюдо в этом фрукте или овоще так, чтобы оно переняло свойство сосуда. Кто из кулинаров не справится с этой задачей и покинет проект за шаг до финала? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 17 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 17 выпуск от 17.12.2022

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