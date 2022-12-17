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Video: Мастер Шеф Битва сезонів 17 випуск частина 3 від 17 грудня 2022 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 17 випуск частину 3 від 17 грудня 2022. Новий випуск Мастер Шеф Битва сезонів 17 (ефір від 17.12.2022) на сайті СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів 17 випуск частина 3 від 17 грудня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 17. Частина 1 від 17.12.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 17 випуск частина 3 від 17 грудня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 17. Частина 2 від 17.12.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 17 випуск частина 3 від 17 грудня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 16. Частина 2 від 10.12.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 17 випуск частина 3 від 17 грудня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 16. Частина 3 від 10.12.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 17 випуск частина 3 від 17 грудня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Выпуск 17 | 17.12.2022 | Битва сезонів

Остання битва чорних проєкту Мастер Шеф Битва сезонів 17 випуск розпочалася! У цьому випробуванні вирішиться, хто з учасників потрапить у фінал. Хто залишить проєкт, зробивши фатальну помилку? Дізнайтеся зараз.

У битві чорних Мастер Шеф Битва сезонів учасники познайомляться із новою технікою приготування страв. Кожен з них отримає один фрукт чи овоч, такі як ананас, грейпфрут, селера. За умовами конкурсу, учасникам потрібно буде приготувати свою страву у цьому фрукті чи овочі так, щоб вона перейняла властивість посудини. Хто з кулінарів не впорається із цим завданням і залишить проект за крок до фіналу? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 17 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 17 випуск від 17.12.2022

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