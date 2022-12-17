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Video: Мастер Шеф Битва сезонів 17 випуск частина 2 від 17 грудня 2022 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 17 випуск частину 2 від 17 грудня 2022. Новий випуск Мастер Шеф Битва сезонів 17 (ефір від 17.12.2022) на сайті СТБ
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Друге випробування Мастер Шеф Битва сезонів 17 випуск покаже, чи вміють учасники домовлятися між собою. Для початку конкурсантам потрібно буде розділитися на пари, обравши собі того партнера, з яким найвірогідніше вийде знайти взаєморозуміння. Обом учасникам пари потрібно приготувати одну й ту саму авторську страву, яку вони вигадають на ходу. При цьому домовлятися про все потрібно виключно вербально, перекрикуючись через ширму.

Пава та Міцкевич упевнені, що їхня дружба та креативність допоможуть їм перемогти у цьому конкурсі, а Саша Цвігун вважає, що йому складно домовлятися з іншими людьми. Хто впорається з цим завданням найкраще? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Майстер Шеф Битва сезонів 17 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 17 випуск від 17.12.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 17 випуск частина 3 від 17.12.2022

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