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Video: Мастер Шеф Битва сезонів 18 випуск частина 2 від 24 грудня 2022 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 18 випуск частину 2 від 24 грудня 2022. Новий випуск Мастер Шеф Битва сезонів 18 (ефір від 24.12.2022) на сайті СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів 18 випуск частина 2 від 24 грудня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Суперфінал. Випуск 18. Частина 1 від 24.12.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 18 випуск частина 2 від 24 грудня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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 Мастер Шеф Битва сезонів 18 випуск частина 2 від 24 грудня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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МастерШеф Выпуск 18 Битва сезонів Мастер Шеф Битва сезонів. Суперфінал. Випуск 18. Частина 2 від 24.12.2022
Выпуск 18 | 24.12.2022 | Битва сезонів

Важко повірити, що вже суперфінал Мастер Шеф Битва сезонів 18 випуск! Це найвідповідальніший момент для учасників проєкту, які спали та бачили себе на цій святковій кухні. Кожен із суперфіналістів вибере одну концепцію, щоб об'єднати три фінальні страви та підготувати для суддів готовий сет, об'єднаний за смаками та задумом.

Іноді для того, щоб справити враження, варто ризикнути. Однак у суперфіналі ризик може зруйнувати все те, до чого учасник йшов упродовж 18 випусків. Чи варто сподіватися, що Ектор Хіменес-Браво оцінить основну страву з курки, чи відкладати презентацію на останні п'ять хвилин? Дізнайтеся прямо зараз, чи варто так ризикувати, – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів випуск 18.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 18 випуск від 24.12.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 18 випуск частина 3 від 24.12.2022

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