Мастер Шеф Битва сезонів 18 випуск частина 3 від 24 грудня 2022 – дивитись онлайн на СТБ

Выпуск 18 | 24.12.2022 | Битва сезонів

Настав час вердиктів! Дивіться Мастер Шеф Битва сезонів випуск 18 та дізнайтеся, чиє ім'я опинилося в конверті.

Страви готові, презентації готові. Тепер залишилося, щоб судді продегустували страви суперфіналістів та вирішили, хто з них вартий перемоги. А їм буде над чим подумати, адже учасники Майстер Шеф Битва сезонів 2022 замахнулися на дуже складні страви. До того ж вони не побоялися ризикнути. Хтось використав продукти, заборонені на міжнародних кулінарних конкурсах, а хтось вирішив самоіронічно згадати свої попередні провали та вразити Ектора Хіменес-Браво саме тією стравою, яка колись його розчарувала.

Хто виявився найсильнішим кухарем і переміг у Мастер Шеф Битва сезонів 18 випуск? Дізнайтеся зараз.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 18 випуск від 24.12.2022