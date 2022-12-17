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Video: Мастер Шеф Битва сезонів 17 випуск частина 1 від 17 грудня 2022 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 17 випуск частину 1 від 17 грудня 2022. Новий випуск Мастер Шеф Битва сезонів 17 (ефір від 17.12.2022) на сайті СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів 17 випуск частина 1 від 17 грудня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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У першому випробуванні Мастер Шеф Битва сезонів 17 випуск учасники знову повернуться до класики. Вже не вперше за сезон кулінарам потрібно показувати, наскільки добре вони знають класичні страви і чи вміють давати старим смакам нове життя.

У першому випробуванні учасники Мастер Шеф Битва сезонів готуватимуть класичні страви, але з незвичайними інгредієнтами. Кожен учасник отримає можливість замінити один із продуктів для приготування класичної страви на інший, і весь набір дістанеться тому з кухарів, який останнім не відмовиться від заміни. Яким би не був набір інгредієнтів, останньому учаснику в колі доведеться готувати, використовуючи всі продукти. Навіть якщо це означає, що доведеться готувати борщ без буряків, а лазанью – з ожиною. Дивіться у проєкті Мастер Шеф Битва сезонів 17 випуск, які інтерпретації класичних страв вийшли в учасників.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 17 випуск від 17.12.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 17 випуск частина 2 від 17.12.2022

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