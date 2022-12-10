Мастер Шеф Битва сезонів 16 випуск частина 1 від 10 грудня 2022 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 16 | 10.12.2022 | Битва сезонів

У першому випробуванні Мастер Шеф Битва сезонів 16 випуск учасникам доведеться добре подумати. Вони поділяться на дві команди. Спочатку на кухні залишаться тільки капітани, які мають придумати по три рецепти млинців для соціально відповідального кафе. На першому етапі конкурсу страви скуштують судді та визначаться, чиї млинці їм сподобалися найбільше. Після цього на кухню повернуться учасники команди, які оберуть своїх фаворитів, не знаючи, які страви чий капітан готував. Але на цьому завдання не закінчуються!

Після цього на учасників чекає та частина конкурсу, де їм потрібно буде подбати про економну витрату ресурсів – води, електрики та газу. Хто буде найекономнішим? І чи вдасться при цьому не пожертвувати смаком млинців? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 16 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 16 випуск від 10.12.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 16 випуск частина 2 від 10.12.2022