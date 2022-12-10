Мастер Шеф Битва сезонів 16 випуск частина 2 від 10 грудня 2022 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 16 | 10.12.2022 | Битва сезонів

Друге випробування Мастер Шеф Битва сезонів 16 випуск покаже, чого навчилися кулінари за час участі у проєкті. Хороший кухар повинен вчитися і розвиватися завжди, навіть якщо він уже працює у хорошому ресторані або перемагав у кулінарному проєкті. Кожен учасник у 16 випуску Майстер Шеф Битва сезонів приготує класичну страву у своїй авторській інтерпретації, веганську страву та десерт. На цьому етапі судді прощати помилки вже не будуть!

В якості ускладнення цього разу виступлять жорсткі часові рамки. В учасників буде менше двох годин, щоб приготувати три страви та натиснути на кнопку «стоп» на таймері. Якщо учасник потрапить на битву чорних, то все, що йому залишиться, – це кількість хвилин, яку він не використав у другому конкурсі. Хто вирушить на битву чорних, маючи лише 5 хвилин у запасі? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 16 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 16 випуск від 10.12.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 16 випуск частина 3 від 10.12.2022