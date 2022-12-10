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Video: Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск часть 2 от 10 декабря 2022 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск часть 2 от 10 декабря 2022. Новый выпуск Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск (эфир от 10.12.2022) на сайте СТБ
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Второе испытание Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск покажет, чему научились кулинары за время участия в проекте. Хороший повар должен учиться и развиваться всегда, даже еси он уже работает в хорошем ресторане или побеждал в кулинарном проекте. Каждый участник в 16 выпуске Мастер Шеф Битва сезонов приготовит классическое блюдо в своей авторской интерпретации, веганское блюдо, а также десерт. На этом этапе судьи прощать ошибки уже не будут!

В качестве усложнения на этот раз выступят жесткие временные рамки. У участников будет меньше двух часов, чтобы приготовить три блюда и нажать на кнопку «стоп» на таймере. Если участник попадет в битву черных, то все, что ему останется, – это то количество минут, которое он не использовал во втором конкурсе. Кто отправится на битву черных, имея только 5 минут в запасе? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск от 10.12.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск часть 3 от 10.12.2022

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