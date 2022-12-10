Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск от 10 декабря 2022 — смотреть онлайн на СТБ

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В проекте Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск осталось совсем немного до финала. Кто покинул проект на этой неделе? Узнайте прямо сейчас!

В этом выпуске участники будут придумывать меню для креперии – заведения, где подают блины. Более того, это современное социально ответственное кафе, где будут трудоустраивать людей с ментальными расстройствами, так что для участников это возможность не только выиграть конкурс, но и сделать доброе дело.

Во втором испытании 16 выпуска Мастер Шеф Битва сезонов участники пройдут переаттестацию своих способностей. Им надо будет показать, чему они научились за время участия в проекте, приготовив три блюда – веганское, классическое в авторской версии и десерт. Какое дополнительное условие поставит кулинаров в тупик? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск.

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