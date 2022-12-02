Мастер Шеф Битва сезонов 15 выпуск от 3 декабря 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 15 | 03.12.2022 | Битва сезонов

В программе Мастер Шеф Битва сезонов 15 выпуск участники дадут новую жизнь борщу, селедке под шубой и голубцам, а также примут гостей в концептуальных ресторанах.

Современные повара должны уметь мгновенно переключаться с одной концепции на другую. В проекте Мастер Шеф Битва сезонов 15 выпуск команды откроют по два ресторана, концепцию которых определят колеса фортуны. Все блюда в ресторане должны будут соответствовать той концепции, которая выпала случайным образом. Кто-то будет готовить в стиле брутального веганизма, а кто-то – космической научной фантастики.

А во втором испытании кулинарам нужно будет приготовить борщ, голубцы и селедку под шубой, но не обычные, а видоизмененные до неузнаваемости. У кого получится самая лучшая интерпретация? Смотрите в программе Мастер Шеф Битва сезонов 15 выпуск.

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 14 выпуск от 19.11.2022