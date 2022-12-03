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Video: Мастер Шеф Битва сезонов 15 выпуск часть 1 от 3 декабря 2022 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 15 выпуск часть 1 от 3 декабря 2022. Новый выпуск Мастер Шеф Битва сезонов 15 (эфир от 03.12.2022) на сайте СТБ
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Выпуск 15 | 03.12.2022 | Битва сезонов

В проекте Мастер Шеф Битва сезонов 15 выпуск от 03.12.2022 участники попробуют поймать удачу за хвост. На кухне их ждут три колеса фортуны, которые определят дальнейшую судьбу команд. Прокрутив все три барабана, участники узнают, в каком стиле они будут сегодня готовить. Для кого-то это будет космическая еда из будущего, а для кого-то – брутальные веганские блюда.

Гостями в 15 выпуске Мастер Шеф Битва сезонов станут Александр Гладушевский, Сердж Смолин и Сергей Мельниченко. Они помогут командам разобраться с разными стилями и концепциями, а также оценят готовые блюда. Какая команда сможет заработать больше валюты проекта за этот конкурс, та и останется в белых фартуках. Какие трудности ждут участников в первом испытании? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 15 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 15 выпуск от 03.12.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 15 выпуск часть 2 от 03.12.2022

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