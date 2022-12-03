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Video: Мастер Шеф Битва сезонів 15 випуск частина 1 від 3 грудня 2022 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 15 випуск частину 1 від 3 грудня 2022. Новий випуск Мастер Шеф Битва сезонів 15 (ефір від 03.12.2022) на сайті СТБ
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Випуск 15 | 03.12.2022 | Битва сезонів

У проєкті Мастер Шеф Битва сезонів 15 випуск від 03.12.2022 учасники спробують упіймати удачу за хвіст. На кухні на них чекають три колеса удачі, які визначать подальшу долю команд. Прокрутивши всі три барабани, учасники дізнаються, в якому стилі вони сьогодні готуватимуть. Для когось це буде космічна їжа з майбутнього, а для когось – брутальні веганські страви.

Гостями у 15 випуску Мастер Шеф Битва сезонів стануть Олександр Гладушевський, Серж Смолін та Сергій Мельниченко. Вони допоможуть командам розібратися з різними стилями та концепціями, а також оцінять готові страви. Яка команда зможе заробити більше валюти проекту за цей конкурс, та й залишиться у білих фартухах. Які труднощі чекають на учасників у першому випробуванні? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 15 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 15 випуск від 03.12.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 15 випуск частина 2 від 03.12.2022

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