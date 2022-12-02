Мастер Шеф Битва сезонів 15 випуск від 3 грудня 2022 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 15 | 03.12.2022 | Битва сезонів

У програмі Мастер Шеф Битва сезонів 15 випуск учасники дадуть нове життя борщу, оселедцю під шубою та голубцям, а також приймуть гостей у концептуальних ресторанах.

Сучасні кухарі повинні вміти миттєво перемикатися з однієї концепції на іншу. У проєкті Мастер Шеф Битва сезонів 15 випуск команди відкриють по два ресторани, концепцію яких визначать колеса удачі. Усі страви в ресторані повинні відповідати тій концепції, яка випала випадковим чином. Хтось готуватиме у стилі брутального веганізму, а хтось – космічної наукової фантастики.

А у другому випробуванні кулінарам потрібно буде приготувати борщ, голубці та оселедець під шубою, але не звичайні, а видозмінені до невпізнання. У кого вийде найкраща інтерпретація? Дивіться у програмі Мастер Шеф Битва сезонів 15 випуск.

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск від 19.11.2022