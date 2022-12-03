Мастер Шеф Битва сезонів 15 випуск частина 2 від 3 грудня 2022 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 15 | 03.12.2022 | Битва сезонів

У другому випробуванні Мастер Шеф Битва сезонів 15 випуск учасникам доведеться замахнутися на святе! А саме – на борщ, оселедець під шубою та голубці. Ці класичні страви люблять практично всі українці, але багатьом уже набридли звичні смаки. Саме тому судді Майстер Шеф Битва сезонів вигадали максимально складне завдання – переосмислити ці традиційні страви так, щоб вони змінилися до невпізнання. При цьому на смак вони повинні, як і раніше, сприйматися як борщ, голубці та оселедець під шубою.

Хто зможе дати нове життя традиційним стравам, а хто настільки захопиться, що відійде від оригіналу надто далеко? Дізнайтеся прямо зараз – дивіться Майстер Шеф Битва сезонів 15 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 15 випуск від 03.12.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 15 випуск частина 3 від 03.12.2022