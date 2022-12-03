Проєкти
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Серіали
Серіали
Всі проєкти
ru
МастерШеф

Video: Мастер Шеф Битва сезонів 15 випуск частина 3 від 3 грудня 2022 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 15 випуск частину 3 від 3 грудня 2022. Новий випуск Мастер Шеф Битва сезонів 15 (ефір від 03.12.2022) на сайті СТБ
Дивіться також
Мастер Шеф Битва сезонів 15 випуск частина 3 від 3 грудня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 15. Частина 1 від 03.12.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 15 випуск частина 3 від 3 грудня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 15. Частина 2 від 03.12.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 15 випуск частина 3 від 3 грудня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 14. Частина 1 від 19.11.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 15 випуск частина 3 від 3 грудня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 14. Частина 2 від 19.11.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 15 випуск частина 3 від 3 грудня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 14. Частина 3 від 19.11.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 15 випуск частина 3 від 3 грудня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 13. Частина 1 від 12.11.2022
МастерШеф Випуск 15 Битва сезонів Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 15. Частина 3 від 03.12.2022
Випуск 15 | 03.12.2022 | Битва сезонів

У битві чорних Мастер Шеф Битва сезонів 15 випуск учасників чекають лише дві коробки-загадки. І вперше за історію проекту кандидати на виліт матимуть шанс отримати білий фартух і піднятися на балкон, нічого не готуючи! Для цього потрібно лише розпізнати на смак усі продукти з коробки. В учасників буде вибір – або коробка, в якій лежать 25 простих інгредієнтів, або та, в якій знаходяться 9 екзотичних продуктів. Якщо учасник вгадає всі, він зможе піднятися на балкон. Якщо ж буде хоч одна помилка, доведеться готувати з тих продуктів, які не вдалося вгадати. Не факт, що ці інгредієнти будуть поєднуватися, тож доведеться попрацювати! Дізнайтеся прямо зараз, хто покинув проект цього тижня – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 15 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 15 випуск від 03.12.2022

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати