Мастер Шеф Битва сезонів 15 випуск частина 3 від 3 грудня 2022 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 15 | 03.12.2022 | Битва сезонів

У битві чорних Мастер Шеф Битва сезонів 15 випуск учасників чекають лише дві коробки-загадки. І вперше за історію проекту кандидати на виліт матимуть шанс отримати білий фартух і піднятися на балкон, нічого не готуючи! Для цього потрібно лише розпізнати на смак усі продукти з коробки. В учасників буде вибір – або коробка, в якій лежать 25 простих інгредієнтів, або та, в якій знаходяться 9 екзотичних продуктів. Якщо учасник вгадає всі, він зможе піднятися на балкон. Якщо ж буде хоч одна помилка, доведеться готувати з тих продуктів, які не вдалося вгадати. Не факт, що ці інгредієнти будуть поєднуватися, тож доведеться попрацювати! Дізнайтеся прямо зараз, хто покинув проект цього тижня – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 15 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 15 випуск від 03.12.2022