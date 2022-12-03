Мастер Шеф Битва сезонов 15 выпуск часть 3 от 3 декабря 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 15 | 03.12.2022 | Битва сезонов

В битве черных Мастер Шеф Битва сезонов 15 выпуск участников ждут всего две коробки-загадки. И впервые за историю проекта у кандидатов на вылет будет шанс получить белый фартук и подняться на балкон, ничего не готовя! Для этого нужно всего лишь распознать на вкус все продукты из коробки. У участников будет выбор – либо коробка, в которой лежат 25 простых ингредиентов, либо та, в которой находятся 9 экзотических продуктов. Если участник угадает все до единого, он сможет подняться на балкон. Если же будет хоть одна ошибка, то придется готовить из тех продуктов, которые не удалось угадать. Не факт, что эти ингредиенты будут сочетаться, так что придется потрудиться! Узнайте прямо сейчас, кто покинул проект на этой неделе – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 15 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 15 выпуск от 03.12.2022