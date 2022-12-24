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Video: Мастер Шеф Битва сезонов 18 выпуск часть 2 от 24 декабря 2022 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 18 выпуск часть 2 от 24 декабря 2022. Новый выпуск Мастер Шеф Битва сезонов 18 (эфир от 24.12.2022) на сайте СТБ
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Выпуск 18 | 24.12.2022 | Битва сезонов

Трудно поверить, что уже суперфинал Мастер Шеф Битва сезонов 18 выпуск! Это самый ответственный момент для участников проекта, которые спали и видели себя на этой праздничной кухне. Каждый из суперфиналистов выберет одну концепцию, чтобы объединить три финальных блюда и подготовить для судей готовый сет, единый по вкусам и задумке.

Иногда для того, чтобы произвести впечатление, стоит рискнуть. Однако в суперфинале риск может разрушить все то, к чему участник шел в течение 18 выпусков. Стоит ли надеяться на то, что Эктор Хименес-Браво оценит основное блюдо из курицы, или же откладывать презентацию на последние пять минут? Узнайте прямо сейчас, стоило ли так рисковать, – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов выпуск 18.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 18 выпуск от 24.12.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 18 выпуск часть 3 от 24.12.2022

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