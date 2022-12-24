Мастер Шеф Битва сезонов 18 выпуск от 24 декабря 2022 — смотреть онлайн на СТБ

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Выпуск 18 | 24.12.2022 | Битва сезонов

Не пропустите суперфинал Мастер Шеф Битва сезонов 18 выпуск – смотрите онлайн на СТБ!  Осталось всего два этапа до оглашения победителя. Для начала всем финалистам нужно оглянуться назад и осознать, что на их пути было много ошибок. И для того, чтобы пройти в суперфинал, они должны доказать, что достойны этого. Усвоили ли они уроки, которые преподнесли ошибки прошлого? Не наступит ли кто-то повторно на старые грабли? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 18 выпуск от 24.12.2022 онлайн.

Суперфинал покажет мастерство поваров во всей красе. Каждый из них постарается приготовить свои лучшие блюда и раскрыть кулинарные таланты. Для этого им придется пойти на оправданный риск. Какие продукты и техники использовать, чтобы удивить судей, но не пожертвовать вкусом? И кто станет победителем Мастер Шеф Битва сезонов 18 выпуск? Узнайте прямо сейчас.

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