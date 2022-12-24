Мастер Шеф Битва сезонів 18 випуск від 24 грудня 2022 – дивитись онлайн на СТБ

Выпуск 18 | 24.12.2022 | Битва сезонів

Не пропустіть суперфінал Мастер Шеф Битва сезонів 18 випуск – дивіться онлайн на СТБ! Залишилося лише два етапи до оголошення переможця. Для початку всім фіналістам треба озирнутися назад і усвідомити, що на їхньому шляху було багато помилок. І для того, щоб пройти до суперфіналу, вони мають довести, що варті цього. Чи засвоїли вони уроки, які подали помилки минулого? Чи не настане хтось повторно на старі граблі? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 18 випуск від 24.12.2022 онлайн.

Суперфінал покаже майстерність кухарів у всій красі. Кожен із них намагатиметься приготувати свої найкращі страви та розкрити кулінарні таланти. Для цього їм доведеться вдатися до виправдаваного ризику. Які продукти та техніки використовувати, щоб здивувати суддів, але не пожертвувати смаком? І хто стане переможцем Мастер Шеф Битва сезонів 18 випуск? Дізнайтеся просто зараз.

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 17 випуск від 17.12.2022