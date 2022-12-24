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Video: Мастер Шеф Битва сезонів 18 випуск частина 1 від 24 грудня 2022 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 18 випуск частину 1 від 24 грудня 2022. Новий випуск Мастер Шеф Битва сезонів 18 (ефір від 24.12.2022) на сайті СТБ
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Выпуск 18 | 24.12.2022 | Битва сезонів

Дивіться фінальне випробування Мастер Шеф Битва сезонів 18 випуск! Це завершальний конкурс перед суперфіналом. На цьому етапі кожна помилка може стати фатальною, адже більше немає битви чорних, де можна було б реабілітуватися.

За час участі в проєкті всі учасники робили помилки. На деякі дрібні огріхи судді заплющували очі чи обмежувалися незначними зауваженнями. Але деякі помилки були дуже серйозними, тому фіналістам доведеться зробити роботу над помилками перед тим, як заслужити своє місце у фіналі. Хто не впорається із цим завданням і залишить проект за крок до суперфіналу? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 18 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 18 випуск від 24.12.2022

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