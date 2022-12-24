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Video: Мастер Шеф Битва сезонов 18 выпуск часть 1 от 24 декабря 2022 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 18 выпуск часть 1 от 24 декабря 2022. Новый выпуск Мастер Шеф Битва сезонов 18 (эфир от 24.12.2022) на сайте СТБ
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Выпуск 18 | 24.12.2022 | Битва сезонов

Смотрите финальное испытание Мастер Шеф Битва сезонов 18 выпуск! Это завершающий конкурс перед суперфиналом. На этом этапе каждая ошибка может стать фатальной, ведь больше нет битвы черных, на которой можно было бы реабилитироваться.

За время участия в проекте все участники совершали ошибки. На некоторые мелкие огрехи судьи закрывали глаза или ограничивались незначительными замечаниями. Но некоторые ошибки были очень серьезными, поэтому финалистам придется проделать работу над ошибками перед тем, как заслужить свое место в финале. Кто не справится с этой задачей и покинет проект за шаг до суперфинала? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 18 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 18 выпуск от 24.12.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 18 выпуск часть 2 от 24.12.2022

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