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Video: Мастер Шеф Битва сезонов 17 выпуск часть 2 от 17 декабря 2022 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 17 выпуск часть 2 от 17 декабря 2022. Новый выпуск Мастер Шеф Битва сезонов 17 (эфир от 17.12.2022) на сайте СТБ
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Второе испытание Мастер Шеф Битва сезонов 17 выпуск покажет, умеют ли участники договариваться между собой. Для начала конкурсантам нужно будет разделиться на пары, выбрав себе того партнера, с которым вероятнее найти взаимопонимание. Обоим участникам пары нужно приготовить одно и то же авторское блюдо, которое они придумают на ходу. При этом договариваться обо всем нужно исключительно вербально, перекрикиваясь через ширму.

Пава и Мицкевич уверены, что их дружба и креативность помогут им победить в этом конкурсе, а Саша Цвигун считает, что ему сложно договариваться с другими людьми. Кто справится с этим заданием лучше всех? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 17 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 17 выпуск от 17.12.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 17 выпуск часть 3 от 17.12.2022

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