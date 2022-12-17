Video: Мастер Шеф Битва сезонов 17 выпуск часть 2 от 17 декабря 2022 - смотреть онлайн на СТБ
Второе испытание Мастер Шеф Битва сезонов 17 выпуск покажет, умеют ли участники договариваться между собой. Для начала конкурсантам нужно будет разделиться на пары, выбрав себе того партнера, с которым вероятнее найти взаимопонимание. Обоим участникам пары нужно приготовить одно и то же авторское блюдо, которое они придумают на ходу. При этом договариваться обо всем нужно исключительно вербально, перекрикиваясь через ширму.
Пава и Мицкевич уверены, что их дружба и креативность помогут им победить в этом конкурсе, а Саша Цвигун считает, что ему сложно договариваться с другими людьми. Кто справится с этим заданием лучше всех? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 17 выпуск.
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