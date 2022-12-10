Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск часть 1 от 10 декабря 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 16 | 10.12.2022 | Битва сезонов

В первом испытании Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск участникам придется хорошенько подумать. Они поделятся на две команды. Сначала на кухне останутся только капитаны, которые должны будут придумать по три рецепта блинчиков для социально ответственного кафе. На первом этапе конкурса блюда попробуют судьи и определятся, чьи блинчики им понравились больше всего. После этого на кухню вернутся участники команды, которые выберут своих фаворитов, не зная, какие блюда чей капитан готовил. Но на этом задания не заканчиваются!

После этого участников ждет та часть конкурса, где им нужно будет позаботиться об экономном расходе ресурсов – воды, электричества и газа. Кто будет самым экономным? И удастся ли при этом не пожертвовать вкусом блинов? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск от 10.12.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск часть 2 от 10.12.2022