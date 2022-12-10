Проекты
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Сериалы
Сериалы
Все проекты
ua
МастерШеф

Video: Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск часть 1 от 10 декабря 2022 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск часть 1 от 10 декабря 2022. Новый выпуск Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск (эфир от 10.12.2022) на сайте СТБ
Смотрите также
Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск часть 1 от 10 декабря 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 16. Часть 2 от 10.12.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск часть 1 от 10 декабря 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 16. Часть 3 от 10.12.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск часть 1 от 10 декабря 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 15. Часть 1 от 03.12.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск часть 1 от 10 декабря 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 15. Часть 2 от 03.12.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск часть 1 от 10 декабря 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 15. Часть 3 от 03.12.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск часть 1 от 10 декабря 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 14. Часть 1 от 19.11.2022
МастерШеф Выпуск 16 Битва сезонов Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 16. Часть 1 от 10.12.2022
Выпуск 16 | 10.12.2022 | Битва сезонов

В первом испытании Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск участникам придется хорошенько подумать. Они поделятся на две команды. Сначала на кухне останутся только капитаны, которые должны будут придумать по три рецепта блинчиков для социально ответственного кафе. На первом этапе конкурса блюда попробуют судьи и определятся, чьи блинчики им понравились больше всего. После этого на кухню вернутся участники команды, которые выберут своих фаворитов, не зная, какие блюда чей капитан готовил. Но на этом задания не заканчиваются!

После этого участников ждет та часть конкурса, где им нужно будет позаботиться об экономном расходе ресурсов – воды, электричества и газа. Кто будет самым экономным? И удастся ли при этом не пожертвовать вкусом блинов? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск от 10.12.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск часть 2 от 10.12.2022

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить