Мастер Шеф Битва сезонов 18 выпуск часть 3 от 24 декабря 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 18 | 24.12.2022 | Битва сезонов

Настало время вердиктов! Смотрите Мастер Шеф Битва сезонов выпуск 18 и узнайте, чье имя оказалось в конверте.

Блюда приготовлены, презентации готовы. Теперь осталось, чтобы судьи продегустировали блюда суперфиналистов и решили, кто из них достоин победы. А им будет над чем поразмыслить, ведь участники Мастер Шеф Битва сезонов 2022 замахнулись на очень сложные блюда. К тому же, они не побоялись рискнуть. Кто-то использовал продукты, запрещенные на международных кулинарных конкурсах, а кто-то решил самоиронично вспомнить свои предыдущие провалы и поразить Эктора Хименес-Браво именно тем блюдом, которое когда-то его разочаровало.

Кто оказался самым сильным поваром и победил в Мастер Шеф Битва сезонов 18 выпуск? Узнайте прямо сейчас.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 18 выпуск от 24.12.2022