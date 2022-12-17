Мастер Шеф Битва сезонов 17 выпуск от 17 декабря 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 17 | 17.12.2022 | Битва сезонов

Финал уже скоро! Смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 17 выпуск от 17.12.2022, чтобы узнать, кто выбыл за шаг до цели. Шестеро лучших поваров сразятся за место в финале. Для этого им нужно будет снова покорить мир классических блюд и понять друг друга с полуслова.

В первом испытании 17 выпуска Мастер Шеф Битва сезонов участников снова ждет вечная классика. Но на этот раз им придется готовить хорошо знакомые блюда с неожиданными ингредиентами. Будет ли борщ похожим на борщ, если мясо заменить карпом, а свеклу – маринованными огурцами? Что будет, если добавить в лазанью изюм? Узнайте прямо сейчас, как оценили судьи эксперименты участников.

Во втором испытании участники поделятся на пары и будут готовить одинаковые блюда. Смогут ли они договориться, не видя друг друга? Смотрите в проекте Мастер Шеф Битва сезонов 17 выпуск.

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск от 10.12.2022