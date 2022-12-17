Мастер Шеф Битва сезонів 17 випуск від 17 грудня 2022 – дивитись онлайн на СТБ

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Фінал уже незабаром! Дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 17 випуск від 17.12.2022, щоб дізнатися, хто вибув за крок до мети. Шестеро найкращих кухарів воюють за місце у фіналі. Для цього їм потрібно буде знову підкорити світ класичних страв і зрозуміти одне одного з півслова.

У першому випробуванні 17 випуску Мастер Шеф Битва сезонів на учасників знову чекає вічна класика. Але цього разу їм доведеться готувати добре знайомі страви із несподіваними інгредієнтами. Чи буде борщ подібним до борщу, якщо м'ясо замінити на коропа, а буряк – на мариновані огірки? Що буде, якщо додати до лазаньї родзинки? Дізнайтеся просто зараз, як оцінили судді експерименти учасників.

У другому випробуванні учасники поділяться на пари та готуватимуть однакові страви. Чи зможуть вони домовитися, не бачачи одне одного? Дивіться у проєкті Мастер Шеф Битва сезонів 17 випуск.

 Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 16 випуск від 10.12.2022

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