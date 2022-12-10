Мастер Шеф Битва сезонів 16 випуск від 10 грудня 2022 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 16 | 10.12.2022 | Битва сезонів

У проєкті Мастер Шеф Битва сезонів 16 випуск залишилося зовсім небагато до фіналу. Хто залишив проєкт цього тижня? Дізнайтеся просто зараз!

У цьому випуску учасники вигадуватимуть меню для креперії – закладу, де подають млинці. Більше того, це сучасне соціально відповідальне кафе, де працевлаштовуватимуть людей з ментальними розладами, тож для учасників це можливість не лише виграти конкурс, а й зробити добру справу.

У другому випробуванні 16 випуску Мастер Шеф Битва сезонів учасники пройдуть переатестацію своїх здібностей. Їм треба буде показати, чого вони навчилися за час участі у проєкті, приготувавши три страви – веганську, класичну в авторській версії та десерт. Яка додаткова умова поставить кулінарів у глухий кут? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 16 випуск.

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 15 випуск від 03.12.2022