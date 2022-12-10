Мастер Шеф Битва сезонів 16 випуск частина 3 від 10 грудня 2022 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 16 | 10.12.2022 | Битва сезонів

У проекті Мастер Шеф Битва сезонів 16 випуск від 10.12.2022 буде одна з найскладніших битв чорних!

У минулому випробуванні учасникам потрібно було приготувати три страви менш ніж за дві години і натиснути на «стоп» на таймері. З цим же таймером вони вирушили на битву чорних, щоб знову запустити час. Учасникам потрібно буде приготувати будь-яку страву за той час, який залишився з попереднього конкурсу. Через те, що у деяких учасників залишилося буквально по кілька хвилин, судді вирішили зробити послаблення і додати до цього часу ще по п’ять хвилин. Але чи врятує це тих, у кого практично не залишилося часу? Дивіться у проєкті Мастер Шеф Битва сезонів 16 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 16 випуск від 10.12.2022