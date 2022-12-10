Проєкти
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Серіали
Серіали
Всі проєкти
ru
МастерШеф

Video: Мастер Шеф Битва сезонів 16 випуск частина 3 від 10 грудня 2022 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 16 випуск частину 3 від 10 грудня 2022. Новий випуск Мастер Шеф Битва сезонів 16 випуск (ефір від 10.12.2022) на сайті СТБ
Дивіться також
Мастер Шеф Битва сезонів 16 випуск частина 3 від 10 грудня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 16. Частина 1 від 10.12.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 16 випуск частина 3 від 10 грудня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 16. Частина 2 від 10.12.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 16 випуск частина 3 від 10 грудня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 15. Частина 1 від 03.12.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 16 випуск частина 3 від 10 грудня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 15. Частина 2 від 03.12.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 16 випуск частина 3 від 10 грудня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 15. Частина 3 від 03.12.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 16 випуск частина 3 від 10 грудня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 14. Частина 1 від 19.11.2022
МастерШеф Випуск 16 Битва сезонів Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 16. Частина 3 від 10.12.2022
Випуск 16 | 10.12.2022 | Битва сезонів

У проекті Мастер Шеф Битва сезонів 16 випуск від 10.12.2022 буде одна з найскладніших битв чорних!

У минулому випробуванні учасникам потрібно було приготувати три страви менш ніж за дві години і натиснути на «стоп» на таймері. З цим же таймером вони вирушили на битву чорних, щоб знову запустити час. Учасникам потрібно буде приготувати будь-яку страву за той час, який залишився з попереднього конкурсу. Через те, що у деяких учасників залишилося буквально по кілька хвилин, судді вирішили зробити послаблення і додати до цього часу ще по п’ять хвилин. Але чи врятує це тих, у кого практично не залишилося часу? Дивіться у проєкті Мастер Шеф Битва сезонів 16 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 16 випуск від 10.12.2022

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати