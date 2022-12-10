Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск часть 3 от 10 декабря 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 16 | 10.12.2022 | Битва сезонов

В проекте Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск от 10.12.2022 будет одна из самых сложных битв черных!

В прошлом испытании участникам нужно было приготовить три блюда за менее чем два часа и нажать на «стоп» на таймере. С этим же таймером они отправились на битву черных, чтобы снова запустить отсчет времени. Участникам нужно будет приготовить любое блюдо за то время, которое у них осталось с предыдущего конкурса. Из-за того, что у некоторых участников осталось буквально по несколько минут, судьи решили сделать послабление и добавить к этому времени еще по пять минут. Но спасет ли это тех, у кого практически не осталось времени? Смотрите в проекте Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск от 10.12.2022