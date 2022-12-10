Проекты
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Сериалы
Сериалы
Все проекты
ua
МастерШеф

Video: Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск часть 3 от 10 декабря 2022 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск часть 3 от 10 декабря 2022. Новый выпуск Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск (эфир от 10.12.2022) на сайте СТБ
Смотрите также
Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск часть 3 от 10 декабря 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 16. Часть 1 от 10.12.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск часть 3 от 10 декабря 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 16. Часть 2 от 10.12.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск часть 3 от 10 декабря 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 15. Часть 1 от 03.12.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск часть 3 от 10 декабря 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 15. Часть 2 от 03.12.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск часть 3 от 10 декабря 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 15. Часть 3 от 03.12.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск часть 3 от 10 декабря 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 14. Часть 1 от 19.11.2022
МастерШеф Выпуск 16 Битва сезонов Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 16. Часть 3 от 10.12.2022
Выпуск 16 | 10.12.2022 | Битва сезонов

В проекте Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск от 10.12.2022 будет одна из самых сложных битв черных!

В прошлом испытании участникам нужно было приготовить три блюда за менее чем два часа и нажать на «стоп» на таймере. С этим же таймером они отправились на битву черных, чтобы снова запустить отсчет времени. Участникам нужно будет приготовить любое блюдо за то время, которое у них осталось с предыдущего конкурса. Из-за того, что у некоторых участников осталось буквально по несколько минут, судьи решили сделать послабление и добавить к этому времени еще по пять минут. Но спасет ли это тех, у кого практически не осталось времени? Смотрите в проекте Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 16 выпуск от 10.12.2022

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить