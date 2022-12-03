Video: Мастер Шеф Битва сезонов 15 выпуск часть 2 от 3 декабря 2022 - смотреть онлайн на СТБ
Во втором испытании Мастер Шеф Битва сезонов 15 выпуск участникам придется замахнуться на святое! А именно – на борщ, селедку под шубой и голубцы. Эти классические блюда любят практически все украинцы, но многим уже надоели привычные вкусы. Именно поэтому судьи Мастер Шеф Битва сезонов придумали максимально сложное задание – переосмыслить эти традиционные блюда так, чтобы они изменились до неузнаваемости. При этом на вкус они должны по-прежнему восприниматься как борщ, голубцы и селедка под шубой.
Кто сможет дать новую жизнь традиционным блюдам, а кто настолько увлечется, что уйдет от оригинала слишком далеко? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 15 выпуск.
Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 15 выпуск от 03.12.2022
Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 15 выпуск часть 3 от 03.12.2022