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Video: Мастер Шеф Битва сезонов 15 выпуск часть 2 от 3 декабря 2022 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 15 выпуск часть 2 от 3 декабря 2022. Новый выпуск Мастер Шеф Битва сезонов 15 (эфир от 03.12.2022) на сайте СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 14. Часть 2 от 19.11.2022

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Выпуск 15 | 03.12.2022 | Битва сезонов

Во втором испытании Мастер Шеф Битва сезонов 15 выпуск участникам придется замахнуться на святое! А именно – на борщ, селедку под шубой и голубцы. Эти классические блюда любят практически все украинцы, но многим уже надоели привычные вкусы. Именно поэтому судьи Мастер Шеф Битва сезонов придумали максимально сложное задание – переосмыслить эти традиционные блюда так, чтобы они изменились до неузнаваемости. При этом на вкус они должны по-прежнему восприниматься как борщ, голубцы и селедка под шубой.

Кто сможет дать новую жизнь традиционным блюдам, а кто настолько увлечется, что уйдет от оригинала слишком далеко? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 15 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 15 выпуск от 03.12.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 15 выпуск часть 3 от 03.12.2022

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