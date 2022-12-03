Мастер Шеф Битва сезонов 15 выпуск часть 2 от 3 декабря 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 15 | 03.12.2022 | Битва сезонов

Во втором испытании Мастер Шеф Битва сезонов 15 выпуск участникам придется замахнуться на святое! А именно – на борщ, селедку под шубой и голубцы. Эти классические блюда любят практически все украинцы, но многим уже надоели привычные вкусы. Именно поэтому судьи Мастер Шеф Битва сезонов придумали максимально сложное задание – переосмыслить эти традиционные блюда так, чтобы они изменились до неузнаваемости. При этом на вкус они должны по-прежнему восприниматься как борщ, голубцы и селедка под шубой.

Кто сможет дать новую жизнь традиционным блюдам, а кто настолько увлечется, что уйдет от оригинала слишком далеко? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 15 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 15 выпуск от 03.12.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 15 выпуск часть 3 от 03.12.2022