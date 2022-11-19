Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск від 19 листопада 2022 – дивитись онлайн на СТБ

Выпуск 14 | 19.11.2022 | Битва сезонів

Дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск від 19.11.2022 на офіційному сайті СТБ!

Судді почали вимагати від учасників неможливого! Їхнім першим завданням буде приготувати диво на тарілці. Без магії завдання не зарахується! У цьому конкурсі учасникам Мастер Шеф Битва сезонів потрібно не просто приготувати страву ресторанного рівня, а ще й зробити таку подачу, під час якої страва перетвориться на щось інше. З таким завданням зможуть впоратися не всі кулінари, адже для його виконання потрібна хороша фантазія, а також знання фізики та хімії. Дізнайтеся просто зараз, у кого найкраще вийшло впоратися із завданням!

У другому випробуванні учасникам потрібно буде перетворити подачу страви гостям на повноцінне шоу. А це буде нелегко, адже оцінюватимуть їх судді проекту Україна має талант 2021 року Сергій Притула, Євген Кот та Ксенія Мішина. Як здивувати тих людей, які оцінювали найнеймовірніших людей країни? Дивіться у проєкті Мастер Шеф. Битва сезонів 14 випуск.

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 13 випуск від 12.11.2022