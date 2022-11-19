Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск частина 2 від 19 листопада 2022 – дивитись онлайн на СТБ

Выпуск 14 | 19.11.2022 | Битва сезонів

У другому конкурсі Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск учасників оцінюватимуть не лише судді проекту. Їхніми гостями у цьому випуску стануть судді проєкту Україна має талант 2021. Сергій Притула, Женя Кот та Ксенія Мішина – суворі судді, яких важко чимось здивувати, адже перед ними показували свої неймовірні здібності найяскравіші артисти України!

У другому випробуванні 14 випуску Мастер Шеф Битва сезонів учасникам потрібно буде перетворити подачу страви на шоу. Сучасні гості ресторанів хочуть не тільки хліба, а й видовищ, тому кухарям доводиться вигадувати нові й нові способи, щоб дивувати їх. Чи зможуть учасники приготувати такі страви, щоб навіть судді Україна має талант ахнули? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск від 19.11.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск частина 3 від 19.11.2022