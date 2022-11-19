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Video: Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск частина 2 від 19 листопада 2022 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск частину 2 від 19 листопада 2022. Новий випуск Мастер Шеф Битва сезонів 14 (ефір від 19.11.2022) на сайті СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск частина 2 від 19 листопада 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 14. Частина 1 від 19.11.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск частина 2 від 19 листопада 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 14. Частина 3 від 19.11.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск частина 2 від 19 листопада 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 13. Частина 1 від 12.11.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск частина 2 від 19 листопада 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 13. Частина 2 від 12.11.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск частина 2 від 19 листопада 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 13. Частина 3 від 12.11.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск частина 2 від 19 листопада 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 12. Частина 1 від 05.11.2022
МастерШеф Выпуск 14 Битва сезонів Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 14. Частина 2 від 19.11.2022
Выпуск 14 | 19.11.2022 | Битва сезонів

У другому конкурсі Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск учасників оцінюватимуть не лише судді проекту. Їхніми гостями у цьому випуску стануть судді проєкту Україна має талант 2021. Сергій Притула, Женя Кот та Ксенія Мішина – суворі судді, яких важко чимось здивувати, адже перед ними показували свої неймовірні здібності найяскравіші артисти України!

У другому випробуванні 14 випуску Мастер Шеф Битва сезонів учасникам потрібно буде перетворити подачу страви на шоу. Сучасні гості ресторанів хочуть не тільки хліба, а й видовищ, тому кухарям доводиться вигадувати нові й нові способи, щоб дивувати їх. Чи зможуть учасники приготувати такі страви, щоб навіть судді Україна має талант ахнули? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск від 19.11.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск частина 3 від 19.11.2022

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