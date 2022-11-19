Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск частина 3 від 19 листопада 2022 – дивитись онлайн на СТБ

Выпуск 14 | 19.11.2022 | Битва сезонів

Битва чорних Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск покаже, наскільки добре учасники вміють підлаштовуватися під обставини та перевзуватися на ходу.

Спочатку вони випадково отримають по одному основному інгредієнту для гарніру. А далі долю учасників вирішуватиме вже не воля випадку, я їх навички. Ектор Хіменес-Браво на проміжній дегустації вирішить, чия заготівля найкраща, і автор найвдалішої страви вже визначатиме, кому який інгредієнт дістанеться далі. З кожним етапом продукти ставатимуть все цікавішими та цікавішими. Комусь доведеться готувати зі свинячими вухами, а комусь із солоними кишками. Хто зможе здивувати суддів результатом попри всі перешкоди? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск від 19.11.2022