Мастер Шеф Битва сезонов 14 выпуск часть 3 от 19 ноября 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 14 | 19.11.2022 | Битва сезонов

Битва черных Мастер Шеф Битва сезонов 14 выпуск покажет, насколько хорошо участники умеют подстраиваться под обстоятельства и переобуваться на ходу.

Сначала они случайным образом получат по одному основному ингредиенту для гарнира. А дальше судьбу участников будет решать уже не воля случая, я их навыки. Эктор Хименес-Браво на промежуточной дегустации решит, чья заготовка самая лучшая, и автор самого удачного блюда уже будет определять, кому какой ингредиент достанется дальше. С каждым этапом продукты будут становиться все интереснее и интереснее. Кому-то придется готовить со свиными ушами, а кому-то – с солеными кишками. Кто сможет удивить судей результатом, несмотря на все препятствия? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 14 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 14 выпуск от 19.11.2022