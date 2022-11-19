Мастер Шеф Битва сезонов 14 выпуск от 19 ноября 2022 — смотреть онлайн на СТБ

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Смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 14 выпуск от 19.11.2022 на официальном сайте СТБ!

 Судьи начали требовать от участников невозможного! Их первым заданием будет приготовить чудо на тарелке. Без магии задание не зачтется! В этом конкурсе участникам Мастер Шеф Битва сезонов нужно не просто приготовить блюдо ресторанного уровня, а еще и сделать такую подачу, во время которой блюдо превратится во что-то другое. С такой задачей смогут справиться не все кулинары, ведь для ее исполнения нужна хорошая фантазия, а также знание физики и химии. Узнайте прямо сейчас, у кого лучше всего вышло справиться с задачей!

 Во втором испытании участникам нужно будет превратить подачу блюда гостям в полноценное шоу. А это будет нелегко, ведь оценивать их будут судьи проекта Україна має талант 2021 Сергей Притула, Евгений Кот и Ксения Мишина. Как удивить тех людей, которые оценивали самых невероятных людей страны?  Смотрите в проекте Мастер Шеф. Битва сезонов 14 выпуск.

 Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 13 выпуск от 12.11.2022

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