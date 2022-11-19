Мастер Шеф Битва сезонов 14 выпуск от 19 ноября 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 14 | 19.11.2022 | Битва сезонов

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Судьи начали требовать от участников невозможного! Их первым заданием будет приготовить чудо на тарелке. Без магии задание не зачтется! В этом конкурсе участникам Мастер Шеф Битва сезонов нужно не просто приготовить блюдо ресторанного уровня, а еще и сделать такую подачу, во время которой блюдо превратится во что-то другое. С такой задачей смогут справиться не все кулинары, ведь для ее исполнения нужна хорошая фантазия, а также знание физики и химии. Узнайте прямо сейчас, у кого лучше всего вышло справиться с задачей!

Во втором испытании участникам нужно будет превратить подачу блюда гостям в полноценное шоу. А это будет нелегко, ведь оценивать их будут судьи проекта Україна має талант 2021 Сергей Притула, Евгений Кот и Ксения Мишина. Как удивить тех людей, которые оценивали самых невероятных людей страны? Смотрите в проекте Мастер Шеф. Битва сезонов 14 выпуск.

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